Лікарі діагностували у гравця збірної Марокко розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

Один з лідерів національної збірної Марокко Амін Аріт отримав вкрай неприємну травму перед стартом чемпіонату світу з футболу.

У неділю, 13 листопада, в рамках 15-го туру чемпіонату Франції з футболу "Монако" на своєму полі приймав "Марсель".

Інцидент стався на 58-й хвилині зустрічі. Після зіткнення з суперником на футбольному полі колінна чашечка 25-річного футболіста вивернулася всередину.

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Повідомляється, що лікарі діагностували у Аміна Аріта розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Таким чином, він вибув з ладу на кілька місяців.

Минулого тижня головний тренер збірної Марокко Валід Реграгуї включив Аміна Аріта в підсумкову заявку на ЧС-2022. Тепер наставнику команди потрібно в екстреному порядку внести зміни в заявку збірної.

Аміна Аріта в Twitter підтримала збірна Марокко:

"Бажаємо тобі якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що "Марсель" здобув перемогу над "Монако" в гостях з рахунком 3:2.

"Монако" - "Марсель" - 2:3

Голи: Бен-Йєддер, 45 (пен), Фолланд, 73 - Санчес, 35, Верету, 84, Колашинац, 90+8

Огляд матчу:

Нагадаємо, ЧС-2022 пройде в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. На стадії групового етапу турніру збірна Марокко в квартеті F зустрінеться зі збірними Бельгії, Канади та Хорватії.

Чинним чемпіоном світу є національна збірна Франції.

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