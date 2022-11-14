Дідьє Дешам викликав на мундіаль захисника "Монако", який раніше не зіграв жодного матчу за збірну.

Гравець ПСЖ Преснель Кімпембе був виключений із заявки збірної Франції на чемпіонат світу з футболу, який пройде в Катарі.

27-річний захисник потрапив до початкового складу команди Дідьє Дешама, але тепер стало відомо, що гравець пропустить турнір.

Лідер ПСЖ пропустив кілька тижнів через травму підколінного сухожилля, але начебто відновився і навіть зіграв 16 хвилин проти "Осера" в чемпіонаті Франції. Однак, останній медогляд виявив, що у Кімпембе залишаються певні проблеми.

Відео дня

Головний тренер збірної Франції прийняв рішення не ризикувати і екстрено замінив представника ПСЖ на Акселя Дісасі, повідомляє Федерація футболу Франції.

Варто зазначити, що 24-річний захисник "Монако" взагалі не грав за національну збірну, а тепер несподівано їде на чемпіонат світу.

Нагадаємо, ЧС-2022 пройде в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. Збірна Франції зіграє на турнірі в групі з Австралією, Данією і Тунісом.

Чинні чемпіони світу почнуть захист титулу 22 листопада матчем проти австралійців.

Вас також можуть зацікавити новини: