Південнокрейська телекомпанія оскандалилася через свій нестандартний підхід.

Південнокорейська телекомпанія MBC використала зображення для того, щоб представити кожну країну під час церемонії відкриття Олімпіади-2020.

Про це в Twitter повідомив журналіст Рафаель Рашид.

Збірну Італії асоціювали з піцою, Норвегію - з лососем, а Великобританію - з королевою Єлизаветою.

У той же час в момент виходу збірної України на парад південнокорейським жителям нагадали про аварію на Чорнобильській АЕС - саме таке фото з'явилося в профайлі України.

Варто відзначити, що на одній Україні недоречні асоціації не закінчилися. Так, Румунія була представлена зображенням графа Дракули. Коли на стадіоні з'явилися атлети з Гаїті, то на південнокорейському ТБ нагадали про заворушення на вулицях і вбивство президента, а Сирію асоціювали з "громадянською війною, яка триває вже 10 років".

На телеканалі вже принесли вибачення:

"У трансляції церемонії відкриття були використані недоречні фотографії при представленні таких країн, як Україна і Гаїті. Також були використані невідповідні фотографії та субтитри для інших країн. Приносимо свої вибачення глядачам".

Скандальні ситуації з Україною на Олімпіаді в Токіо: що було раніше

На офіційному сайті Олімпіади Крим на карті відокремили від України кордоном. Втім, МЗС України доручило посольствам розібратися в ситуації і незабаром помилка була виправлена, а МОК приніс свої вибачення.

На російському "Першому каналі" не стали показувати Україну під час церемонії відкриття Олімпіади. Телеканал пішов на рекламу якраз перед виходом українських спортсменів.

Автор: Антон Дудар