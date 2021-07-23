Міжнародний олімпійський комітет пояснив, чому Крим був відділений від України на карті, розміщеної на сайті Олімпіади, а також вибачився за помилку.
У коментарі "Р-Спорту" у МОК також повідомили, що помилка була виправлена оперативно:
"Це була прикра помилка провайдера, яка була негайно виправлена, як тільки нам стало про це відомо, і за яку ми приносимо свої вибачення".
Було
Стало
Скандал з картою України на сайті Олімпіади
На сторінці збірної України на сайті Олімпіаді у спливаючому вікні Olympics-Cheer Zone на карті світу між материковою частиною України та Кримом була намальована синя лінія, що позначає кордон.
Потім МЗС України відреагувало на ситуацію, доручивши посольствам України в Швейцарії та Японії розібратися в ній.
У підсумку карта спершу зникла з сайту, але потім її повернули вже без помилки.