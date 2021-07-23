МОК пояснив помилку / фото REUTERS

Міжнародний олімпійський комітет пояснив, чому Крим був відділений від України на карті, розміщеної на сайті Олімпіади, а також вибачився за помилку.

У коментарі "Р-Спорту" у МОК також повідомили, що помилка була виправлена оперативно:

"Це була прикра помилка провайдера, яка була негайно виправлена, як тільки нам стало про це відомо, і за яку ми приносимо свої вибачення".

Було

скріншот з сайту Олімпіади

Стало

скріншот з сайту Олімпіади

Скандал з картою України на сайті Олімпіади

Автор: Антон Дудар