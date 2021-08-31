Російські спортсмени були без масок, тому українець Ігор Цвєтов мав право не фотографуватися з ними.

Український паралімпієць Ігор Цвєтов мав право не фотографуватися разом з російським легкоатлетами, тому що вони були без масок.

Про це прес-служба Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) повідомила виданню "СЕ".

"Протоколи COVID-19 на Паралімпійських іграх в Токіо-2020 передбачають, що спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п'єдесталу пошани під час церемонії нагородження, тільки якщо вони носять маски для обличчя. З відеозапису церемонії видно, що обидва російські спортсмени без масок. Тому український спортсмен має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п'єдесталу пошани", - сказали в прес-службі організації.

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Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися з росіянами

Український легкоатлет Ігор Цвєтов, який на Паралімпіаді в Токіо завоював срібну медаль у бігу на дистанції 100 метрів, відмовився від фото з представниками РФ. Ті запропонували Цвєтову зробити спільне фото на п'єдесталі, але український спортсмен не погодився і залишився стояти осторонь. У підсумку Сафронов і Калашян сфотографувалися удвох.

Такий вчинок українця очікувано спровокував істеричну реакцію в Росії. Зокрема, депутат незаконно обраної Держдуми РФ Дмитро Свищев вважає, що "українських атлетів просто залякали".

Виконувач обов'язків президента Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков вважає, що Цвєтов ухвалив таке рішення через обмеження на Паралімпійських іграх, в тому числі дотримання соціальної дистанції.

Сам Ігор Цвєтов коротко дав зрозуміти, що це його громадянська позиція.

Автор: Денис Прядко