У Мартіни Навратілової виявили рак горла і рецидив раку молочної залози.

У легендарної тенісистки Мартіни Навратілової діагностували важке захворювання.

Як повідомила колишня перша ракетка світу, лікарі виявили у неї рак горла першої стадії і рецидив раку молочної залози.

"Цей подвійний удар серйозний, але все ж поправний. Сподіваюся на успішний результат. Я буду боротися з усіх сил", - наводить слова Навратілової WTA.

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За інформацією ЗМІ, у 66-річної Навратілової знайшли рак грудей і горла після того, як на початку листопада виявили збільшений лімфатичний вузол на шиї. В ході додаткового обстеження також був виявлений рак грудей.

Прогноз лікування Мартіни Навратілової вважається хорошим, і її лікування розпочнеться наступного тижня, переважно в Нью-Йорку.

Повідомляється, що після оголошення діагнозу, щоб зосередитися на своєму здоров'ї, Мартіна відмовилася їхати на Відкритий чемпіонат Австралії, де мала намір працювати телекоментатором.

Додамо, що вперше у Навратілової діагностували рак грудей в 2010 році. Через півроку вона вилікувалася після проходження курсу променевої терапії.

За період своєї кар'єри Мартіна Навратілова завоювала 59 титулів "Великого шолома" в одиночному і парному розрядах. Їй належить рекорд за кількістю титулів в одиночному розряді (167).

Крім того, вона займає друге місце за тривалістю перебування на першій сходинці в світовому рейтингу (332 тижні), поступаючись тільки німкені Штеффі Граф (377).

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