Мартіна Навратілова / фото Desiree Navarro
Легенда світового тенісу Мартіна Навратілова прокоментувала воєнну загрозу, яка нависла над Україною.
65-річна американка зробила допис в Twitter.
"Навіть не уявляю, як має бути налякана Еліна Світоліна у ці дні. Схрестимо пальці за Україну!", - написала Мартіна.
Мартіна Навратілова: кар'єра легенди
- Мартіна народилася у Празі у 1956 році, але з 1975 року виступала під прапором США. У 1981 році вона отримала громадянство США.
- Навратілова пам'ятає вторгнення радянських військ до Чехословаччини у 1968 році. У зв'язку з еміграцією до США Мартіна тривалий час мала статус персони нон грата у країнах соціалістичного табору. З 2008-го року вона отримала паспорт Чеської Республіки.
- Навратілова здійснила камінг-аут і є відкритою лесбійкою.
- Тенісистка виграла за свою кар'єру 18 титулів "Великого шолому" в одиночному розряді та 31 трофей в жіночому парному розряді.