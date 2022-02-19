Легенда світового тенісу Мартіна Навратілова прокоментувала воєнну загрозу, яка нависла над Україною.

65-річна американка зробила допис в Twitter.

"Навіть не уявляю, як має бути налякана Еліна Світоліна у ці дні. Схрестимо пальці за Україну!", - написала Мартіна.