Українська тенісистка насолоджується вільним часом перед Олімпіадою.

Перша ракетка України Еліна Світоліна перед участю в Олімпійських іграх відпочиває в Монако.

На своїй сторінці в Instagram Світоліна опублікувала фото в купальнику на березі Лігурійського моря.

"Роби все те, що добре для твоєї душі", - написала тенісистка.

Фото Світоліної прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк. "Заздрю", - написала вона.

Тенісистка також публікувала stories з видами Монако.

Нагадаємо, Світоліна невдало виступила на Вімблдоні. Українка вилетіла з турніру "Великого шолома" вже у другому колі.

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Автор: Антон Дудар