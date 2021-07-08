Еліна Світоліна / фото УНІАН
Перша ракетка України Еліна Світоліна перед участю в Олімпійських іграх відпочиває в Монако.
На своїй сторінці в Instagram Світоліна опублікувала фото в купальнику на березі Лігурійського моря.
"Роби все те, що добре для твоєї душі", - написала тенісистка.
Фото Світоліної прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк. "Заздрю", - написала вона.
фото instagram.com/elisvitolina
Тенісистка також публікувала stories з видами Монако.
instagram.com/elisvitolina
Нагадаємо, Світоліна невдало виступила на Вімблдоні. Українка вилетіла з турніру "Великого шолома" вже у другому колі.
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