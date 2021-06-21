Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк готуються до Олімпійських ігор в Токіо.
Капітан збірної України з тенісу Михайло Філіма підтвердив, що до Японії гарантовано вирушать перша і третя ракетки нашої команди. Варто зазначити, що з цього тижня оновився світовий жіночий рейтинг: Світоліна повернулася у першу п'ятірку найкращих і посіла 5-те місце у WTА, а Костюк втратила дві позиції й тепер на 67-й сходинці.
Слова Філіми наводить btu.org.ua.
"Ми подали офіційну заявку на Олімпійський турнір і вже отримали підтвердження кваліфікації для Еліни Світоліної й Марти Костюк. До кінця місяця буде інформація про потрапляння на турнір сестер Кіченок і Катаріни Завацької", - повідомив капітан.
Зауважимо, що тенісний турнір на Олімпіаді-2020 пройде з 24 липня по 1 серпня.
Нагадаємо, що друга ракетка України Даяна Ястремська тимчасово відсторонена від змагань. 21-річна тенісистка чекає завершення розслідування її допінгової справи.
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Олімпіада в Токіо: деталі
- Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".
- Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.
- Згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор в 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.
- Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
- 25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.
- Україні на Олімпіаді в Токіо передбачили більше медалей, ніж на Іграх-2016 в Ріо.
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