Еліна Світоліна, яка з цього тижня повернулася до топ-5 рейтингу WTA, побореться за золоту медаль.

Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк готуються до Олімпійських ігор в Токіо.

Капітан збірної України з тенісу Михайло Філіма підтвердив, що до Японії гарантовано вирушать перша і третя ракетки нашої команди. Варто зазначити, що з цього тижня оновився світовий жіночий рейтинг: Світоліна повернулася у першу п'ятірку найкращих і посіла 5-те місце у WTА, а Костюк втратила дві позиції й тепер на 67-й сходинці.

Слова Філіми наводить btu.org.ua.

"Ми подали офіційну заявку на Олімпійський турнір і вже отримали підтвердження кваліфікації для Еліни Світоліної й Марти Костюк. До кінця місяця буде інформація про потрапляння на турнір сестер Кіченок і Катаріни Завацької", - повідомив капітан.

Зауважимо, що тенісний турнір на Олімпіаді-2020 пройде з 24 липня по 1 серпня.

Нагадаємо, що друга ракетка України Даяна Ястремська тимчасово відсторонена від змагань. 21-річна тенісистка чекає завершення розслідування її допінгової справи.

Читайте такожСвітоліна примудрилася програти третій ракетці Росії на старті турніру в Берліні

Олімпіада в Токіо: деталі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін