Заборонені речовини підвищували витривалість Каміли Валієвої.

У допінг-пробі російської фігуристки Каміли Валієвої знайшли нові речовини, окрім триметазидину, про який було вже відомо раніше.

Про це повідомляє The New York Times.

Лабораторія в Стокгольмі (Швеція) в ході дослідження допінг-проби знайшла у крові спортсменки гіпоксен й L-карнітин. Про це свідчать документи, оприлюднені на слуханні CAS (Спортивного арбітражного суду) 14 лютого.

Очільник Антидопінгового агенства США Тревіс Тайгерт назвав таке поєднання препаратів незвичайним для спортсменів.

"Це потрійна комбінація речовин, дві з яких дозволені, а одна - ні", - сказав Тайгерт.

Ці препарати знижують втому та сприяють підвищенню витривалості.

Раніше Валієва під час судового слухання припустила, що триметазидин потрапив в її організм разом з продуктом, який вживав її дідусь. Мовляв, вона випадково відпила рідину зі склянки свого дідуся.

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