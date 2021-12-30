У родині олімпійської чемпіонки 2008 року та багаторазової чемпіонки світу та Європи Ольги Харлан напередодні Нового року трапилася трагедія.
Титулована українська шаблістка на своїй сторінці в Instagram розповіла про смерть пса.
"Сьогодні вранці не стало Верошки... в це не хочеться вірити, але така реальність. А реальність часом дуже жорстока... Він був з нами 10 років, і всі ці роки, він був найдобрішою, найрозумнішою і найсмішнішою собакою.
Як каже моя мама: "він як людина в собачому образі". Він все розумів... Вірошка був хорошим другом і членом нашої сім'ї. Прощай, мій пухнастий білий ведмідь", - написала спортсменка.
Лабрадор Верон прожив у родині Ольги Харлан 10 років. В останні роки він більше часу проводив з батьками спортсменки, тому став для них як син.
Читайте такожУ родині легенди Динамо і збірної України сталася трагедіяВідзначимо, що сама спортсменка проводить різдвяні свята зі своїм коханим, італійцем Луїджі Самеле, в Нью-Йорку.
"Для мене Нью Йорк - унікальне місто. І я люблю його за безумство, різноманітність, свободу. Перший раз насолоджувалися ним як туристи. Відкрили для себе багато чого нового, подивилися на нього з іншого боку і зрозуміли, що це місто прекрасне", - поділилася українка своїми враженнями від дослідження американського мегаполісу.
Ольга Харлан: досягнення
- Харлан виграла чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона ставала чемпіонкою в командній шаблі в 2008 році, а також вигравала срібло в команді в 2016-му. В індивідуальній першості Харлан двічі брала бронзу (в 2012 і 2016 роках).
- Харлан - шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи. Всього на її рахунку 34 медалі на чемпіонатах світу та Європи.
- Перед Олімпіадою в Токіо Харлан була першим номером світового рейтингу.
- У 2021 році Харлан провалилася на Олімпійських Іграх в Токіо - українка програла перший бій і достроково завершила боротьбу за медалі.