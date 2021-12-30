Ольга Харлан повідомила сумну новину.

У родині олімпійської чемпіонки 2008 року та багаторазової чемпіонки світу та Європи Ольги Харлан напередодні Нового року трапилася трагедія.

Титулована українська шаблістка на своїй сторінці в Instagram розповіла про смерть пса.

"Сьогодні вранці не стало Верошки... в це не хочеться вірити, але така реальність. А реальність часом дуже жорстока... Він був з нами 10 років, і всі ці роки, він був найдобрішою, найрозумнішою і найсмішнішою собакою.

Як каже моя мама: "він як людина в собачому образі". Він все розумів... Вірошка був хорошим другом і членом нашої сім'ї. Прощай, мій пухнастий білий ведмідь", - написала спортсменка.

Лабрадор Верон прожив у родині Ольги Харлан 10 років. В останні роки він більше часу проводив з батьками спортсменки, тому став для них як син.

Читайте такожУ родині легенди Динамо і збірної України сталася трагедіяВідзначимо, що сама спортсменка проводить різдвяні свята зі своїм коханим, італійцем Луїджі Самеле, в Нью-Йорку.

"Для мене Нью Йорк - унікальне місто. І я люблю його за безумство, різноманітність, свободу. Перший раз насолоджувалися ним як туристи. Відкрили для себе багато чого нового, подивилися на нього з іншого боку і зрозуміли, що це місто прекрасне", - поділилася українка своїми враженнями від дослідження американського мегаполісу.

Ольга Харлан: досягнення