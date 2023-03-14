У боях з російськими окупантами під Бахмутом (Донецька область) загинув український легкоатлет Роман Поліщук.
Про трагедію повідомили у Федерації легкої атлетики України.
"Жахливі втрати, болісні втрати. Наше завдання їх не допускати. Вшануємо пам'ять героя і будемо якомога регулярніше донатити ЗСУ. Бо якщо не вони, то ніхто.
Слава герою. Слава Україні. Помстимося", - йдеться в повідомленні ФЛАУ.
Роман Поліщук займався стрибками в довжину і був вихованцем тренера Ірини Пустовойт.
Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну він відклав спортивну кар'єру і вступив до лав Збройних сил України (ЗСУ).
Повідомляється, що спортсмен служив в 206 батальйоні 241 бригади, яка на даний момент знаходиться на Бахмутському напрямку.
Раніше УНІАН повідомляв, що в боях з російськими окупантами під Бахмутом у віці 30 років загинув боєць змішаних єдиноборств Едуард Костриця, який воював під позивним "Небезпечний".