До повномасштабного вторгнення РФ Роман Поліщук займався стрибками у довжину.

У боях з російськими окупантами під Бахмутом (Донецька область) загинув український легкоатлет Роман Поліщук.

Про трагедію повідомили у Федерації легкої атлетики України.

"Жахливі втрати, болісні втрати. Наше завдання їх не допускати. Вшануємо пам'ять героя і будемо якомога регулярніше донатити ЗСУ. Бо якщо не вони, то ніхто.

Відео дня

Слава герою. Слава Україні. Помстимося", - йдеться в повідомленні ФЛАУ.

Роман Поліщук займався стрибками в довжину і був вихованцем тренера Ірини Пустовойт.

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну він відклав спортивну кар'єру і вступив до лав Збройних сил України (ЗСУ).

Повідомляється, що спортсмен служив в 206 батальйоні 241 бригади, яка на даний момент знаходиться на Бахмутському напрямку.

Раніше УНІАН повідомляв, що в боях з російськими окупантами під Бахмутом у віці 30 років загинув боєць змішаних єдиноборств Едуард Костриця, який воював під позивним "Небезпечний".

Вас також можуть зацікавити новини: