Збірна України завоювала на Європейських іграх-2023 21 золоту нагороду.

Збірна України фінішувала на третьому місці в підсумковому медальному заліку Європейських ігор-2023, які проходили в Польщі.

У заключний день змагань українські спортсмени завоювали дві медалі: Вікторія Ус завоювала золото, перемігши в гребному слаломі на байдарках, а Тимур Бриков здобув срібну нагороду в кікбоксингу.

Таким чином, збірна України завоювала на Європейських іграх 41 нагороду (21 золоту, 12 срібних і 8 бронзових) і посіла третє місце в підсумковому медальному заліку.

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Перше місце посіли італійці, в активі яких 100 нагород (35 золотих, 26 срібних, 39 бронзових). Другими фінішували іспанці, які завоювали 21 золоту нагороду, 17 срібних і 19 бронзових.

Топ-5 медального заліку Європейських ігор-2023

Італія - 100 медалей (35 золото, 26 срібло, 39 бронза)

Іспанія - 57 (21, 17, 19)

Україна - 41 (21, 12, 8)

Німеччина - 63 (20, 16, 27)

Франція - 62 (17, 19, 26)

Нагадаємо, Європейські ігри проводили втретє в історії. Цього року змагання проходили в Польщі з 21 червня по 2 липня.

Раніше цей турнір проходив в 2015 році (Баку) і в 2019 році (Мінськ).

На турнірі в Баку збірна України посіла восьме місце в підсумковому медальному заліку, завоювавши 46 нагород (8 золотих, 14 срібних, 24 бронзових). На Європейських іграх-2019 "синьо-жовті" завоювали 51 медаль (16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових) і посіли третє місце.

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