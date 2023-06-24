Відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук тріумфально виступила на Європейських іграх-2023 з легкої атлетики, які проходять у Польщі.
27-річна українка показала результат 14,58 метра в потрійному стрибку і завоювала золоту медаль.
Срібло завоювала Тугба Данішмаз з Туреччини, що показала результат 14,16 метра. Третє місце виборола Італійська спортсменка Оттавія Честонаро.
Європейські ігри-2023. Легка атлетика
- Марина Бех-Романчук (Україна) - 14,58 метра
- Тугба Данішмаз (Туреччина) - 14,16
- Оттавія Честонаро (Італія) - 14,09
Відзначимо, що Марина Бех-Романчук здобула дебютну перемогу в особистих змаганнях Європейських ігор після бронзи в стрибках в 2019 році.
Раніше серед легкоатлеток на Європейських іграх-2023 золоту медаль завоювала Наталія Кроль, яка стала найкращою в бігу на 800 м.
Додамо, що збірна України завоювала вже 17 нагород на змаганнях у Польщі: 8 золотих, 6 срібних та 3 бронзові. "Синьо-жовті" посідають третє місце в медальному заліку. Лідирує збірна Іспанії, у якої 11 золотих нагород, 7 срібних і 6 бронзових.
Нагадаємо, спортсменів з РФ і Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.