Українська спортсменка показала найкращий результат у потрійному стрибку.

Відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук тріумфально виступила на Європейських іграх-2023 з легкої атлетики, які проходять у Польщі.

27-річна українка показала результат 14,58 метра в потрійному стрибку і завоювала золоту медаль.

Срібло завоювала Тугба Данішмаз з Туреччини, що показала результат 14,16 метра. Третє місце виборола Італійська спортсменка Оттавія Честонаро.

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Європейські ігри-2023. Легка атлетика

Марина Бех-Романчук (Україна) - 14,58 метра

Тугба Данішмаз (Туреччина) - 14,16

Оттавія Честонаро (Італія) - 14,09

Відзначимо, що Марина Бех-Романчук здобула дебютну перемогу в особистих змаганнях Європейських ігор після бронзи в стрибках в 2019 році.

Раніше серед легкоатлеток на Європейських іграх-2023 золоту медаль завоювала Наталія Кроль, яка стала найкращою в бігу на 800 м.

Додамо, що збірна України завоювала вже 17 нагород на змаганнях у Польщі: 8 золотих, 6 срібних та 3 бронзові. "Синьо-жовті" посідають третє місце в медальному заліку. Лідирує збірна Іспанії, у якої 11 золотих нагород, 7 срібних і 6 бронзових.

Нагадаємо, спортсменів з РФ і Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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