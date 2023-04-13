У тому числі в МЗС порівняли представників країн-терористів з німцями та японцями часів Другої світової війни.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба знову закликав спортивну спільноту до виключення росіян та білорусів з тенісних змагань. Як написав міністр у своєму Twitter, на змагання непотрібно допускати російську пропаганду.

"Представникам націй, які вчиняють звірства своїх мирних сусідів, немає чого робити на Вімблдоні. Росія чинить геноцид. Її пропаганда хоче вбити, "перевиховати" або вигнати всіх українців. Тримайте російську пропаганду подалі від тенісного корту!" – відзначив Кулеба.

Окрім цього голова МЗС опублікував відеоролик, котрий також був поширений на платформах UNITED24. У ньому росіяни порівнюються з німцями та японцями, котрих після Другої світової війни кілька років не допускали до турнірів Великого шолому через загарбницьку політику їхніх країн.

Відео дня

Також у відео згадали і колишнього тенісиста Сергія Стаховського, котрий через повномасштабне вторгнення Росії приєднався до української армії. Не оминули увагою і Еліну Світоліну – вона займається збором коштів для підтримки українців.

Зокрема акцент зроблений на тому, що хоч і міжнародні тенісні організації ATP і WTA всіма силами намагаються не банити росіян і білорусів від змагань, однак Британський уряд може не видати візи представникам країн-терористів. Таким чином росіяни і білоруси ризикують не зіграти на Вімблдоні.

Нагадаємо, що міжнародні тенісні організації оштрафували організаторів Вімблдону за те, що у минулому році вони не допустили росіян та білорусів до участі у змаганні через військову агресію Кремля. У цьому сезоні представники країн-терористів зіграють на британському етапі турнірів Великого шолому через дуже сильний тиск від WTA та ATP, котрі погрожували дискваліфікацією усіх турнірів Великої Британії.

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