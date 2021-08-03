Це вже шоста бронзова медаль для України на цій Олімпіаді.

Українка Алла Черкасова завоювала бронзову медаль на Олімпійських Іграх в Токіо.

Разом з нею на п'єдесталі пошани опинилися спортсменки з Нігерії, США та Киргизстану.

Американка Таміра Сток Менса стала тріумфаторкою змагань та посіла перше місце. У фіналі їй поступилася нігерійка Блессінг Оборудуду, яка в підсумку стала срібною призеркою. Черкасова та киргизстанка Меерим Жуманазарова стали бронзовими призерками.

"Було тяжко налаштуватися, але все обмежила в рамках однієї сутички. Налаштувалася на всі 6 хвилин, розуміла, що це мої останні 6 хвилин у кар'єрі. Чула підтримку, вдячна всім, хто підтримував. Що далі? Зараз у мене відпочинок - це 100%. Проведу час із сім'єю, а далі подивимося, можливо піду в декрет", - зазначила Алла після свого успіху.

Алла Черкасова: досягнення та остання Олімпіада в кар'єрі

32-річна уродженка Львова Черкасова - одна з найтитулованіших українських борчинь.

На чемпіонатах світу Черкасова вигравала золото (у 2018 році) і бронзу (у 2010-му).

Вона ставала чемпіонкою Європи в 2019 році, а також виграла на ЧЄ одне срібло і три бронзи. Також в активі Черкасової бронзова медаль на Європейських іграх-2019.

"У мене син попросив медаль. Я готова зробити все, щоб привезти йому медаль. Це моя остання Олімпіада, останній шанс здійснити мрію", - казала Черкасова про Ігри в Токіо.

Автор: Артем Будрін