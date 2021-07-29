Зіркова легкоатлетка продемонструвала шалені емоції.

Український плавець Михайло Романчук завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Наш спортсмен мав чудову мотивацію й натхнення в непростому запливі, адже на трибунах його бурхливо підтримувала головна вболівальниця - українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

Марина засмутилася бронзовій медалі свого коханого, оскільки після рекорду Михайла у кваліфікації, вся країна чекала від нього лише золоту нагороду. Втім, наш плавець 1 серпня спробує стати першим у запливі на 1500 метрів, який є його коронною дистанцією.

Зіркове подружжя перебуває разом у шлюбі з 2018 року.

Бех-Романчук третього серпня розпочне свої виступи у Токіо. Вона буде стрибати у довжину.

У себе на сторінці в Instagram Бех-Романчук написала, що пишається та безмежно кохає Михайла.

"Мій бронзовий медаліст Олімпіади! Ти мій герой! Я так пишаюся тобою! І я знаю, що ще більше та краще тільки попереду! Я завжди з тобою. Кохаю безмежно".

Вже відбулася церемонія нагородження Романчука.

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Бронзова медаль Романчука: факти

Михайло Романчук завоював для України четверту медаль на Олімпіаді в Токіо.

Для Романчука, який вже ставав чемпіоном Європи, це перша в кар'єрі медаль Олімпійських ігор.

Успіх Романчука виявився для України першим у плаванні з 2004 року, коли на Іграх в Афінах два золота виграла Яна Клочкова на дистанціях 200 м та 400 м комплексом, а Андрій Сердінов отримав бронзу за 100 м батерфляєм.

Автор: Артем Будрін