Тайгер Вудс міг дзвонити Трампу під час арешту: у чому звинувачують легенду гольфу

З’явилися записи з нагрудних камер поліцейських, які проводили арешт.

Арешт відомого спортсмена Тайгера Вудса за керування транспортним засобом у нетверезому стані продемонстрував, як Вудс говорив із президентом.

Судячи з запису арешту, який 3 квітня показала газета The Guardian, гольфіст здивувався, коли поліцейські наділи на нього кайданки на місці ДТП.

"Ви перебуваєте під впливом невідомої речовини, тому наразі ви заарештовані за керування транспортним засобом у нетверезому стані", – сказала Вудсу заступниця шерифа округу Мартін Тетяна Левенар після того, як офіцери провели з 50-річним чоловіком серію вправ на тверезість.

"Мене заарештовують?" – спитав Вудс, і почув "Так, сер" у відповідь.

На відеозаписі чути, як заступник шерифа доручає йому чекати поруч, відповідаючи на телефонний дзвінок після аварії, Вудс каже офіцеру: "Я щойно розмовляв з президентом".

Самої розмови не зафіксовано на відео з нагрудної камери, але чути, як Вудс каже "дякую, дякую", ніби завершуючи розмову, тримаючи телефон у руках. Не одразу було зрозуміло, якого президента він мав на увазі, хоча Вудс вже більше року зустрічається з колишньою невісткою Дональда Трампа, Ванессою Трамп.

Дональд Трамп заявив у вівторок, що він розмовляв з Вудсом після інциденту, зазначивши, що гольфіст "сповнений болю" через численні травми.

У кишені знайшли опіоїди

На відео також видно момент, коли офіцери знайшли таблетки в кишені Вудса. Він стверджував, що це знеболювальне. Але експертиза виявила, що Вудс мав при собі гідрокодон, рецептурний опіоїд. Вудс вже деякий час страждає від болю в спині, перенісши кілька операцій з приводу різних травм.

Вудс розповів офіцерам, що перед інцидентом, в якому його Land Rover зачепив вантажівку та перекинувся на бік, він дивився на свій телефон і перемикав радіостанцію. Вудс не визнав себе винним у керуванні транспортним засобом у нетверезому стані та вимагав суду присяжних після аварії.

Згідно з протоколом про арешт, Вудс гикав під час допиту. Йому також довелося сказати, щоб він не тримав голову нерухомо. На записі з нагрудної камери він заперечує вживання алкоголю в день аварії, але визнав, що раніше прийняв "кілька ліків". Після аварії Вудс пройшов тест на вміст алкоголю в диханні, який не виявив жодних ознак вживання алкоголю, але поліція заявила, що він відмовився від додаткових аналізів.

Вудса було звільнено під заставу через вісім годин після арешту. Його справу мають знову розглянути у суді 5 травня.

Додамо, що інцидент за участю Вудса трапився у Флориді 27 березня. Під час спроби обгону на дорозі його Range Rover зачепив вантажівку та перевернувся. У вівторок Вудс заявив, що він залишає гольф, "щоб пройти лікування та зосередитися на своєму здоров'ї". Вудс майже не грав останніми роками, відновлюючись після численних травм, зокрема розриву ахіллового сухожилля.

