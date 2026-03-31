Пообіцяв безкоштовну піцу і обдурив: з українським боксером в Італії сталася прикрість

У травні у Продана запланований півфінал за титул чемпіона Італії, водночас боксер працює водієм на італійській фабриці.

Італієць обдурив українського боксера Максима Продана у піцерії.

Як зазначає NV, в Україні Продан розпочав шлях в аматорах, а у 2013 році переїхав до Італії, де перейшов на профі-ринг. З того часу він здобув 24 перемоги, двічі програв, а один його бій завершився внічию.

За 13 років українець так не знайшов друзів серед італійців. Зокрема, Продан розповів, як його підставив знайомий, який пообіцяв йому безкоштовну піцу.

"Одного разу з італійцем пішли на піцу, і він каже: там є акція - якщо ти поб'єш рекорд, з'їси більше 20 шматків піци, то не будеш платити. Гроші не бери - це легко. Я пішов без грошей, збирався їсти. Але цей рекорд неможливо побити - це дуже багато. А він каже, що в нього гроші є. У підсумку я не зміг це з'їсти, у мене грошей немає - і він мене підставив. Ось така історія. Не знаю, смішна, дрібна, але зрозуміла. Сам відморозився, а мене підставив", - розповів боксер.

За його словами, зараз багато що змінилося, українці відкривають свої бізнеси, магазини, перукарні та надають різні послуги. "Кожен тримається свого. Марокканці - з марокканцями, африканці - з африканцями, ми, українці - своїх тримаємося", - сказав Продан.

Водночас раніше, каже він, "не було поділу тільки на українців". "Якщо ти російською говориш, - значить, "свій", - це все разом було, ніби одна спільнота. Це вже після війни змінилося. Зараз навіть російською зайвий раз не говорять, бо війна - і це зрозуміло", - зауважив спортсмен.

Зазначається, що у квітні Продан битиметься проти молдованина Іона Катарау, а у травні у нього запланований півфінал за титул чемпіона Італії з Валеріо Мантовані. Водночас боксер працює водієм на італійській фабриці.

