Гімнастка зізналась, що боролась на першості із травмою.

На Кубку світу з художньої гімнастики сезону-2025, що відбувся в італійському Мілані, Україна завоювала три медалі, при цьому усі - в активі 17-річної Таїсії Онофрійчук. Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

У складі збірної України гімнастки Онофрійчук та Поліна Каріка виступили в особистих вправах, а в командних змаганнях Україну представляли п'ять спортсменок: Діана Баєва, Єлизавета Азза, Олександра Ющак, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна.

Видання нагадало, що Онофрійчук востаннє виступала у червні на чемпіонаті Європи-2025, на якому завоювала для України перше за 28 років "золото" в особистому багатоборстві, а також "срібло" у вправах з булавами та дві "бронзи" з обручем і стрічкою.

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Кубок світу в Мілані теж приніс медалі для Онофрійчук: у перший день змагань в особистому багатоборстві вона посіла третє місце, заробивши 114.150 балів. Крім того, вона змогла кваліфікуватись до фіналів усіх чотирьох дисциплін: вправах зі стрічкою, обручем, булавами й м'ячем. Каріку ж відібрали лише у фінал з обручем.

У першому фіналі - вправі з обручем - Онофрійчук завоювала "срібло", поступившись італійці Софії Раффаелі на 0.1 бала. Представницю Болгарії Стілліану Ніколову, яка посіла третє місце, Таїсія обійшла на 0.550 очок. Каріка завоювала 28.550 балів, посівши четверте місце.

Другу срібну медаль Онофрійчук виборола у фіналі зі стрічкою, тоді як "золото" етапу здобула італійка Тара Драгас. На третьому місці опинилася кіпріотка Вєра Туголукова.

У вправах із м'ячем боротьбу за "бронзу" українка програла Драгас, відставши від італійської гімнастки на 0.05 очок. Чемпіонкою стала німкеня Дар'я Варфоломєєв.

У вправах із булавами Таїсія показала найгірший результат, посівши п'яте місце на етапі.

За підсумком останнього етапу в Мілані Онофрійчук виграла залік та завоювала головну нагороду - Кубок світу у особистому багатоборстві.

Щодо командних фіналів, то Україна виступила лише в одному з двох командних фіналів: після зняття збірної Узбекистану у "синьо-жовтих" з'явився шанс виступити у фіналі вправ із трьома м'ячами та двома обручами. У підсумку збірна України посіла восьме місце із 24.200 балами.

Гімнастка зізналась, що боролась на першості із травмою - їй боліта стопа.

"Я старалася не дуже акцент робити на неї, не думати. Але, напевно, це повпливало на мій моральний стан. Я думала, що вже нічого не зроблю. Хочеться більше впевненості, навіть якщо травма, навіть якщо щось не так. Другий день я пройшла дуже добре, хоча за відчуттям тіла було краще в перший день, ніж в другий", - пояснила вона.

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