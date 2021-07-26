Тенісистка змінить прізвище тільки після завершення кар'єри.

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що буде і далі виступати під своїм прізвищем, незважаючи на шлюб з французом Гаелем Монфісом.

Популярний спортивний портал flachscore поміняв прізвище Світоліної, а сама тенісистка в Instagram підписала себе як Еліна Монфіс.

Однак у коментарі сайту btu.org.ua тенісистка підкреслила, що офіційно не змінюватиме прізвище до закінчення кар'єри:

"Я не знаю, чому ці ресурси поміняли моє прізвище. Мабуть, вони побачили, що в моїх соцмережах я його поміняла. Але я завжди буду грати під Світоліною, тільки після кар'єри поміняю прізвище для особистого життя".

Світоліна підкреслила, що зміна прізвища в спортивній кар'єрі засмутила б її тата:

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"Я досягла багато чого під цим прізвищем і мене знають як Світоліну. У мене тато був би дуже засмучений, якби я поміняла прізвище і грала під прізвищем Гаеля (сміється). Я пишаюся, що я Світоліна, завжди моя тенісна кар'єра буде пов'язана саме з цим прізвищем".

Весілля Світоліної та Монфіса

Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім відновили відносини.

У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.

Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.

Весілля тенісистів відбулося 16 липня в Швейцарії.

Стало відомо, коли пара відправиться в медовий місяць.

Автор: Антон Дудар