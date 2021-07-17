Брат тенісистки виклав у мережу нові знімки та відеоролик.

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна стала дружиною французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Одним з почесних гостей на весіллі був брат Еліни - Юліан Світолін.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram яскраві кадри зі святкування. Зауважимо, що в момент коли молодята розрізали торт, вони були вже в іншому вбранні. Монфіс змінив свій фіолетовий костюм на білосніжний, а Еліна переодяглася з лавандової сукні в білу з розрізом.

Також брат показав нові світлини.

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Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім відновили відносини.

У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.

Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.

Також у день весілля Монфіс показав красиві ляльки-фігурки, де закохані постали в образі супергероїв.

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Автор: Артем Будрін