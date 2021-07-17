Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / фото instagram.g.e.m.s.life
Шоста ракетка світу Еліна Світоліна стала дружиною французького тенісиста Гаеля Монфіса.
Одним з почесних гостей на весіллі був брат Еліни - Юліан Світолін.
Він опублікував на своїй сторінці в Instagram яскраві кадри зі святкування. Зауважимо, що в момент коли молодята розрізали торт, вони були вже в іншому вбранні. Монфіс змінив свій фіолетовий костюм на білосніжний, а Еліна переодяглася з лавандової сукні в білу з розрізом.
Також брат показав нові світлини.
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
Читайте такожСвітоліна змінила прізвище та поділилася весільними фотоСвітоліна та Монфіс: історія відносин
- Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім відновили відносини.
- У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.
- Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.
- Також у день весілля Монфіс показав красиві ляльки-фігурки, де закохані постали в образі супергероїв.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram