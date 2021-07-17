Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / фото instagram.g.e.m.s.life

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна стала дружиною французького тенісиста Гаеля Монфіса. 

Одним з почесних гостей на весіллі був брат Еліни - Юліан Світолін.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram яскраві кадри зі святкування. Зауважимо, що в момент коли молодята розрізали торт, вони були вже в іншому вбранні. Монфіс змінив свій фіолетовий костюм на білосніжний, а Еліна переодяглася з лавандової сукні в білу з розрізом.

Також брат показав нові світлини.

фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_

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Автор: Артем Будрін