Еліна відсвяткувала 71-у перемогу в кар’єрі над суперницею з топ-20 рейтингу.

У ніч з 31 липня на 1 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна (№34 WTA) перемогла спортсменку з Білорусі Вікторію Азаренко (№19 WTA) у першому колі турніру у Вашингтоні.

Матч тривав 1 годину 48 хвилин і в двох сетах українка здобула звитягу. Світоліна відсвяткувала 71-у перемогу в кар’єрі над суперницею з топ-20 рейтингу.

Світоліна поступається Азаренко в особистих зустрічах з рахунком 2-5. Еліна вдруге цього літа перемогла Азаренко. У липні українка вперше обіграла білоруску, здолавши суперницю в четвертому колі на "Вімблдоні". Азаренко двічі вигравала на турнірах серії "Великого шолому" - це був Australian Open в 2012 та 2013 роках.

Відео дня

Еліна Світоліна (Україна) – Вікторія Азаренко (без прапора) – 7:6 (7:2), 6:4

У другому колі турніру у Вашингтоні Еліна зіграє проти росіянки Дар’ї Касаткіної.

Вас також можуть зацікавити новини: