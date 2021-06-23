Українська тенісистка у двох сетах поступилася молодшій за себе спортсменці.

Еліна Світоліна (№5 WTA) припинила боротьбу в основній сітці трав'яного турніру WTA 500 в Істборні.

Еліна завершила свій шлях на стадії 1/8 фіналу, поступившися Олені Рибакіній з Казахстану (№21 WTA).

Еліна Світоліна - Олена Рибакіна - 4:6, 6:7(3)

Для Світоліної трава є непрофільним покриттям, а відтак грати проти потужних суперників непросто. Рибакіна до цього не часто виступала на траві, але мала відмінний відсоток виграних поєдинків (9 з 12). В 1/4 фіналу Рибакіну вже чекає латвійка Анастасія Севастова (№61 WTA).

У 2020 році Світоліна вже перемагала Рибакіну, а, отже, це була друга зустріч тенісисток і тепер їхній особистий рахунок 1:1.

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Еліна Світоліна: результати у 2021 році

Турнір в Істбурні - одинадцятий, на якому Світоліна виступала в цьому сезоні. Українці поки не вдалося виграти титул.

На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.

Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні й Досі Світоліна зупинилася у чвертьфіналі, в Дубаї та Берліні вилетіла вже в другому колі. Її найкращими результатами стали півфінали в Маямі та Штутгарті. І там, і там Еліна програла першій ракетці світу Ешлі Барті.

На Ролан Гаррос-2021 Світоліна поступилася представниці Чехії Барбарі Крейчиковій, яка в підсумку і виграла цей "Grand Slam".

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Автор: Артем Будрін