Еліна Світоліна в 1/4 фіналу Wimbledon-2023 зіграє проти Іги Швьонтек з Польщі.

У неділю, 9 липня, екс-перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла 20-ту ракетку світу з Білорусі Вікторію Азаренко в рамках 1/8 фіналу Wimbledon-2023.

Після матчу 28-річна українка дуже емоційно прокоментувала свою перемогу і вихід в 1/4 фіналу турніру серії "Великого шолома". Вона зазначила, що це другий найщасливіший момент в її житті після народження дочки.

"Після народження дочки це другий найщасливіший момент у моєму житті. Я просто думала, що моя країна переживає важкі часи і вболіває за мене, а я граю тут, перед вами. Я знаю, наскільки для них важливий кожен момент, коли можна поділитися радістю.

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Це був один з матчів, коли потрібно пройти через все. Не можу скаржитися, тому просто боролася за кожне очко, і врешті-решт, виграла матч", - наводить слова Еліни BBC.

Також на прес-конференції після матчу Еліна Світоліна прокоментувала свою відмову потиснути руку білоруській тенісистці Вікторії Азаренко.

"Я весь час це кажу. Я вже неодноразово говорила, що поки російські війська не підуть з України і ми не повернемо свої території, Я тиснути їм руки не збираюся.

У мене є чітка заява. Я не знаю, як я можу бути ще більш чіткою", - заявила Світоліна.

Відзначимо, що Еліна Світоліна вдруге у своїй кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу Вімблдонського турніру. Найкращим досягненням українки на цьому турнірі є вихід в 1/2 фіналу в 2019 році.

Також додамо, що Еліна вперше у своїй кар'єрі виграла у Вікторії Азаренко. Раніше тенісистки зустрічалися п'ять разів і всі п'ять матчів виграла представниця Білорусі.

В 1/4 фіналу Wimbledon-2023 Світоліна зіграє проти Іги Швьонтек з Польщі.

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