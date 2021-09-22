Став відомий переможець Суперкубка України з баскетболу

"Прометей" вдруге у своїй історії виграв в цьому турнірі.

Київський "Будівельник" програв у поєдинку за Суперкубок України "Прометею" з міста Слобожанського (Дніпропетровська область). Протистояння відбулося у київському Палаці спорту і завершилося з рахунком 104:99 на користь "Прометея". "Прометей" впевнено розпочав матч, але "Будівельник" ближче до кінця гри міг створити камбек, проте не вийшло. "Прометей" - "Будівельник" - 104:99 (27:21, 24:26, 29:20, 24:32) Нагадаємо, що "Прометей" став першим в історії українським клубом, який зіграє в баскетбольній Лізі чемпіонів. Читайте такожУкраїнські баскетболісти завоювали срібло на чемпіонаті Європи Суперкубок України: головне Суперкубок України проводиться з 2018 року.

Для "Прометея" це друга перемога в даному турнірі.

"Будівельник", який 10 разів був чемпіоном України, Суперкубок ще не вигравав. Автор: Артем Будрін

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