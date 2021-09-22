Прометей обіграв Будівельник / фото БК Прометей
Київський "Будівельник" програв у поєдинку за Суперкубок України "Прометею" з міста Слобожанського (Дніпропетровська область).
Протистояння відбулося у київському Палаці спорту і завершилося з рахунком 104:99 на користь "Прометея".
"Прометей" впевнено розпочав матч, але "Будівельник" ближче до кінця гри міг створити камбек, проте не вийшло.
"Прометей" - "Будівельник" - 104:99 (27:21, 24:26, 29:20, 24:32)
Нагадаємо, що "Прометей" став першим в історії українським клубом, який зіграє в баскетбольній Лізі чемпіонів.
Читайте такожУкраїнські баскетболісти завоювали срібло на чемпіонаті Європи
Суперкубок України: головне
- Суперкубок України проводиться з 2018 року.
- Для "Прометея" це друга перемога в даному турнірі.
- "Будівельник", який 10 разів був чемпіоном України, Суперкубок ще не вигравав.