Прометей обіграв Будівельник / фото БК Прометей

Київський "Будівельник" програв у поєдинку за Суперкубок України "Прометею" з міста Слобожанського (Дніпропетровська область).

Протистояння відбулося у київському Палаці спорту і завершилося з рахунком 104:99 на користь "Прометея".

"Прометей" впевнено розпочав матч, але "Будівельник" ближче до кінця гри міг створити камбек, проте не вийшло.

"Прометей" - "Будівельник" - 104:99 (27:21, 24:26, 29:20, 24:32)

Нагадаємо, що "Прометей" став першим в історії українським клубом, який зіграє в баскетбольній Лізі чемпіонів.

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Суперкубок України: головне

  • Суперкубок України проводиться з 2018 року.
  • Для "Прометея" це друга перемога в даному турнірі.
  • "Будівельник", який 10 разів був чемпіоном України, Суперкубок ще не вигравав.

Автор: Артем Будрін