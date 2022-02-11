Тренерський штаб команди вирішив не робити змін у порівнянні з індивідуальною гонкою.

У суботу, 12 грудня на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбудеться чоловічий біатлонний спринт.

Збірну України в цій гонці представлять 4 біатлоністи, повідомляє "Суспільне Спорт".

Тренерський штаб команди вирішив не робити змін у порівнянні з індивідуальною гонкою: побіжать Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Антон Дудченко. Знову залишився в запасі Артем Тищенко.

Зазначимо, що крім згаданих вище біатлоністів, в Пекіні знаходиться також Артем Тищенко - п'ятий біатлоніст у складі чоловічої команди. Втім, рішення про склад на спринт означає, що у нього не буде особистих стартів на Олімпіаді-2022. Єдина можливість біатлоніста виступити в Пекіні - потрапити до складу на чоловічу естафету.

Таким чином, для двох біатлоністів – Дмитра Підручного та Артема Прими – спринт на Олімпіаді-2022 стане третьою гонкою на Олімпіаді-2022.

Початок гонки - об 11:00 за київським часом.

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