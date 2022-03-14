Стаховський спробував пояснити Конте, чому всі росіяни повинні нести відповідальність за розв'язану війну в Україні.

Відомий український тенісист Сергій Стаховський відреагував на заяву головного тренера лондонського "Тоттенхема" Антоніо Конте про вторгнення РФ в Україну.

Стаховський написав повідомлення в Instagram італійському тренеру, в якому спробував пояснити йому, чому росіяни повинні нести відповідальність за розв'язану Кремлем війну в Україні.

"Я не впевнений, що ви розумієте ситуацію в Україні. Тому що я не можу уявити, щоб ви висловили співчуття російським спортсменам і бізнесменам. Мільйонам українців довелося покинути свої будинки через вторгнення РФ. Мільйонам довелося пережити пекло в своїх містах, коли російські літаки і артилерія бомблять їх.

Будь ласка, прокиньтеся. Росіяни нестимуть колективну відповідальність за всі руйнування і вбивства, скоєні в Україні!",- написав Стаховський в особистому повідомленні Конте.

Відзначимо, що раніше знаменитий італійський фахівець Антоніо Конте поспівчував російським спортсменам через те, що вони потрапили під санкції і були відсторонені від міжнародних змагань.

Нагадаємо, російським спортсменам заборонили брати участь у міжнародних змаганнях. Зокрема, УЄФА виключив всі російські клуби з турнірів, які проходять під егідою організації. Крім того, ФІФА виключила збірну Росії з футболу від участі в плей-офф ЧС-2022.

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