Кеула Нідрейя Перейра Семедо повернеться до Кабо-Верде вже нареченою.

Легкоатлетка з Кабо-Верде не завоювала медаль на Паралімпійських іграх в Токіо, але все одно повернеться додому переможницею, тому що її хлопець зробив їй пропозицію руки і серця прямо на змаганнях.

Про це повідомляє Fox Sports.

На минулій кваліфікації з забігу на 200 метрів Кеула Нідрейя Перейра Семедо фінішувала четвертою і не пройшла відбір у фінал.

Після закінчення змагань її зрячий гід на біговій доріжці Мануель Антоніо Ваз да Вейга ненадовго пішов зі стадіону, по скоро повернувся в оточенні інших бігунів і їх гідів.

Читайте такожПовернулися до п'яти найсильніших: підсумки дев'ятого дня Паралімпіади для України, медальний залікВони оточили пару і Ваз да Вейга зробив своїй обраниці пропозицію, взявши її за руку і вставши на одне коліно.

Зраділа жінка прийняла пропозицію, після чого пара обнялася і поцілувалася.

Нагадаємо, що на минулих Олімпійських іграх стався схожий романтичний інцидент. Після поразки на змаганнях з фехтування 36-річній аргентинській спортсменці Марії Белен Перес Моріс зробив пропозицію її коханий і тренер.

Автор: Станислав Кожемякин