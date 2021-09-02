Легкоатлетка з Кабо-Верде не завоювала медаль на Паралімпійських іграх в Токіо, але все одно повернеться додому переможницею, тому що її хлопець зробив їй пропозицію руки і серця прямо на змаганнях.
Про це повідомляє Fox Sports.
На минулій кваліфікації з забігу на 200 метрів Кеула Нідрейя Перейра Семедо фінішувала четвертою і не пройшла відбір у фінал.
Після закінчення змагань її зрячий гід на біговій доріжці Мануель Антоніо Ваз да Вейга ненадовго пішов зі стадіону, по скоро повернувся в оточенні інших бігунів і їх гідів.
Читайте такожПовернулися до п'яти найсильніших: підсумки дев'ятого дня Паралімпіади для України, медальний залікВони оточили пару і Ваз да Вейга зробив своїй обраниці пропозицію, взявши її за руку і вставши на одне коліно.
Зраділа жінка прийняла пропозицію, після чого пара обнялася і поцілувалася.
Нагадаємо, що на минулих Олімпійських іграх стався схожий романтичний інцидент. Після поразки на змаганнях з фехтування 36-річній аргентинській спортсменці Марії Белен Перес Моріс зробив пропозицію її коханий і тренер.