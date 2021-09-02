Максим Крипак приніс Україні 20-ту золоту медаль у Токіо.

Український плавець Максим Крипак завоював свою четверту золоту медаль на Паралімпійських іграх у Токіо.

Він став чемпіоном Паралімпіади на дистанції 100 метрів на спині.

Крипак переміг, встановивши світовий рекорд - 57,19 секунди.

Українець впевнено випередив італійця Стефано Раймонді (59,36 секунди) і француза Флорена Мару (1.01,30).

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Для Крипака це шоста медаль в Токіо. У нього в активі чотири золота, одна срібна та одна бронзова нагороди. З урахуванням Паралімпіади-2016 українець виграв вже 14 медалей (9 золотих).

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Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

На цю мить в активі нашої збірної 20 золотих медалей, 37 срібних і 24 бронзові. У медальному заліку Україна йде п'ятою.

Автор: Антон Дудар