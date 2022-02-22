Грузія висловила підтримку Україні.

Союз регбі Грузії українською мовою зробив допис у соціальних мережах перед поєдинком між збірними Грузії та Росії на чемпіонаті Європи.

Текст публікації не був продубльований англійською, грузинською чи російською мовами.

Зазначимо, що РФ та Грузія проведуть матч 27 лютого на стадіоні "Динамо Арена" у Тбілісі.

Європейська федерація регбі (Rugby Europe) звернулася до грузинів з закликом видалити цю публікацію, тому що надійшла скарга від росіян.

Про це повідомив прес-аташе Федерації регбі Росії (ФРР) Антон Халізов.

"Наше керівництво ФРР звернулося до Rugby Europe з проханням розібратися у цій ситуації. Нам відповіли, що такі публікації є неприпустимими, що це порушення регламенту. Rugby Europe просили грузинську сторону прибрати цю афішу, але на цей час вони нічого не прибрали, навіть з огляду на те, що за це їм загрожує штраф. Rugby Europe підтримує нашу позицію щодо неприпустимості таких публікацій", - сказав представник РФ Халізов.

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