Мераб Двалішвілі переміг Петра Яна одноголосним рішенням суддів.

У ніч на 12 березня, в Лас-Вегасі (США) відбувся турнір UFC Fight Night 221.

У головній події вечора в найлегшій ваговій категорії представник Грузії Мераб Двалішвілі здобув переконливу перемогу над росіянином Петром Яном.

Двалішвілі переміг одноголосним рішенням суддів: 50:45, 50:45, 50:45.

Грузинський боєць чинив постійний тиск на суперника, регулярно намагаючись перевести бій в партер і в результаті зробив 11 успішних тейкдаунів. Двалішвілі був кращим в стійці і в боротьбі, а у представника країни-терориста до п'ятого раунду праве око було закрите гематомою.

Після свого тріумфу Двалішвілі висловився на підтримку грузинського і українського народів і закликав зупинити війну.

"Спасибі всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише п'ять мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна тільки свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Ні війні! Я проти війни", - сказав Двалішвілі.

Merab Dvalishvili: 'Glory to Ukraine, Glory to Georgia' 🇺🇦🇬🇪 pic.twitter.com/wfUHEHjT0O — XcellentMMA (@XcellentMMA) March 12, 2023

Додамо, що в поєдинку з росіянином Двалішвілі встановив абсолютний рекорд за кількістю спроб провести тейкдаун. Грузинський боєць 49 разів намагався провести тейкдаун в бою з Яном. Попереднє досягнення належало Кейну Веласкесу - 33 спроби.

Мераб Двалішвілі здобув восьму перемогу поспіль. Всього в його активі в ММА 16 перемог при чотирьох поразках.

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