Україні потрібно буде виконувати вимоги WADA, щоб уникнути серйозних наслідків.

Президент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Вітольд Банька прокоментував розслідування щодо Національного антидопінгового центру України (НАДЦУ).

Його цитує "Матч ТВ".

"Звіт лежить на моєму столі. Він показав серйозне порушення правил (з боку Національного антидопінгового центру України), починаючи з 2012 року. Можливо, що якби агентство дотримувалося правил, ряд спортсменів зі збірної України пропустив би Олімпійські ігри через відсутність необхідної кількості тестів", - сказав Банька.

При цьому він підкреслив, що Україна може уникнути серйозного покарання, якщо буде співпрацювати з WADA:

"WADA чекає на рекомендації нашого комітету щодо відповідності, остаточне рішення прийме виконавчий комітет. Україні будуть запропоновані коригувальні заходи. У разі, якщо вони не будуть реалізовуватися, українське агентство чекають серйозні наслідки".

Україну звинуватили в порушенні антидопінгових правил: подробиці

Всесвітнє антидопінгове агентство провело розслідування під назвою "Операція Геркулес", яке стартувало ще в 2019 році.

В ході вивчення матеріалів справи було виявлено, що НАДЦУ з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб, що є порушенням антидопінгових правил.

За підсумками розслідування WADA винесе вердикт щодо України.

Після звинувачень WADA два керівники НАДЦУ пішли у відставку.

Автор: Антон Дудар