Нікекой Брамвелл пробіг дистанцію 400 метрів за 47,27 секунди.

Шістнадцятирічний легкоатлет з Ямайки побив рекорд знаменитого Усейна Болта 22-річної давності. Про це повідомляє Sport.ua.

Йдеться, що у 2002 році, на зорі своєї кар’єри, восьмиразовий олімпійський чемпіон - ямаєць Усейн Болт, встановив рекорд у віковій категорії до 17 років, пробігши 400-метрівку за 47,33 секунди.

"Наразі цей результат вдалося побити 16-річному співвітчизнику легендарного легкоатлета - Нікекою Брамвеллу на Іграх Карифти у Гренаді. Нікекой пробіг дистанцію за 47,27 секунди, на 0,06 секунди перевершивши, здавалося, вічний рекорд", - йдеться у публікації.

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Усейн Болт - 11-кратний чемпіон світу (рекорд в історії цих змагань серед чоловіків) спеціалізувався в бігу на короткі дистанції, встановив вісім світових рекордів, але його юнацьке досягнення протрималося 22 роки.

Він командор ямайського ордену Гідності та кавалер ордену Ямайки. За ім'я та високу швидкість бігу отримав прізвисько "Блискавка".

Наразі Брамвелл установив новий юніорський рекорд. У певних спортивних кругах навіть обговорюється, чи зможе нова "зірка" у майбутньому перевершити інші рекорди Болта.

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