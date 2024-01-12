Громадянами США хочуть стати троє відомих російських фехтувальників, це дозволить їм виступити за американську збірну на Олімпіаді.
Як повідомляє USA Today, громадянство Сполучених Штатів Америки планують отримати три російські фехтувальники - подружжя Сергій і Віолетта біда, а також Костянтин Лоханов. Це необхідно, щоб представляти національну збірну країни на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
З 25-річним Костянтином Лохановим журналісти зустрілися в Сан-Хосе (штат Каліфорнія) і спортсмен їм розповів, що засуджує напад Російської Федерації на Україну.
"Вони почали війну, вбиваючи народи і думаючи, що це нормально", - акцентував фехтувальник. Зазначається, що Лоханов виїхав з Росії за день до повномасштабного вторгнення, згодом перебрався до США. Він вважав, що разом з ним переїде його дружина - фехтувальниця Софія Позднякова - дочка голови олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова. Однак жінка відмовилася, і шлюб розпався – молоді люди розлучилися.
За даними "Медуза", раніше подружжя Біда і Лоханов підписали документи, що дозволяють їм виступати на внутрішніх американських турнірах, які організовує USA fencing. "У США всі троє займаються тренерською роботою", - йдеться в публікації.
Мати Сергія Біди Олена Гришина стверджує, що й гадки не мала про бажання сина виступати за збірну США. Варто відзначити, що Гришина - радянська і російська фехтувальниця. По завершенні спортивної кар'єри перейшла на коментаторську роботу, і, згідно з відкритими джерелами, - прес-аташе Федерації фехтування Росії. "Я з ним (сином – УНІАН) не спілкувалася. Ніякої інформації у мене немає", - заявила Гришина.
Сергія та Віолетту Біду оголосили в розшук
Нагадаємо, російське МВС оголосило в розшук подружжя спортсменів. У червні Сергій Біда без згоди російської сторони виступив на чемпіонаті США в нейтральному статусі, і виграв золото цього турніру в особистих змаганнях. Також подружжя знялося у фільмі BBC "Олімпійські перебіжчики в США", де відкрито говорять, що "вирішили виїхати з Росії через війну".
У Сергія - офіцерське звання, він був представником "Динамо" і значився на службі в Росгвардії, а його дружина з ЦСКА - військовослужбовця Міноборони.