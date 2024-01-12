Отримати американське громадянство хочуть титуловані Біда, а також - колишній зять глави олімпійського комітету РФ.

Громадянами США хочуть стати троє відомих російських фехтувальників, це дозволить їм виступити за американську збірну на Олімпіаді.

Як повідомляє USA Today, громадянство Сполучених Штатів Америки планують отримати три російські фехтувальники - подружжя Сергій і Віолетта біда, а також Костянтин Лоханов. Це необхідно, щоб представляти національну збірну країни на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

З 25-річним Костянтином Лохановим журналісти зустрілися в Сан-Хосе (штат Каліфорнія) і спортсмен їм розповів, що засуджує напад Російської Федерації на Україну.

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"Вони почали війну, вбиваючи народи і думаючи, що це нормально", - акцентував фехтувальник. Зазначається, що Лоханов виїхав з Росії за день до повномасштабного вторгнення, згодом перебрався до США. Він вважав, що разом з ним переїде його дружина - фехтувальниця Софія Позднякова - дочка голови олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова. Однак жінка відмовилася, і шлюб розпався – молоді люди розлучилися.

За даними "Медуза", раніше подружжя Біда і Лоханов підписали документи, що дозволяють їм виступати на внутрішніх американських турнірах, які організовує USA fencing. "У США всі троє займаються тренерською роботою", - йдеться в публікації.

Мати Сергія Біди Олена Гришина стверджує, що й гадки не мала про бажання сина виступати за збірну США. Варто відзначити, що Гришина - радянська і російська фехтувальниця. По завершенні спортивної кар'єри перейшла на коментаторську роботу, і, згідно з відкритими джерелами, - прес-аташе Федерації фехтування Росії. "Я з ним (сином – УНІАН) не спілкувалася. Ніякої інформації у мене немає", - заявила Гришина.

Сергія та Віолетту Біду оголосили в розшук

Нагадаємо, російське МВС оголосило в розшук подружжя спортсменів. У червні Сергій Біда без згоди російської сторони виступив на чемпіонаті США в нейтральному статусі, і виграв золото цього турніру в особистих змаганнях. Також подружжя знялося у фільмі BBC "Олімпійські перебіжчики в США", де відкрито говорять, що "вирішили виїхати з Росії через війну".

У Сергія - офіцерське звання, він був представником "Динамо" і значився на службі в Росгвардії, а його дружина з ЦСКА - військовослужбовця Міноборони.

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