Російські спортсмени Сергій Біда і його дружина Віолетта, які втекли в США, були оголошені в розшук.

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук за кримінальною статтею знаменитих подружжя-спортсменів Сергія і Віолетту Біду.

Причиною стало те, що вони не змогли продовжувати жити в РФ і поїхали в США. В офіційній базі розшуку відомства не згадується конкретний номер статті, за якою почалися пошуки фехтувальників, повідомляють росЗМІ.

Подружжя перебралося в США ще влітку. У червні Сергій Біда без згоди російської сторони виступив на чемпіонаті США в нейтральному статусі. USA Fencing заявило, що фехтувальник може брати участь в турнірі, так як "засудив дії Росії і Білорусі і не буде показувати приналежність до російської або білоруської сторони на місці проведення турніру, включаючи уніформу, сумки зі спорядженням і аксесуари".

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Сергій Біда виграв золото цього турніру в особистих змаганнях.

Крім того, Сергій і Віолетта Біда знялися у фільмі BBC "Олімпійські перебіжчики в США". У ньому спортсмени відкрито кажуть, що "вирішили виїхати з Росії через війну".

Сергій біда має офіцерське звання. Він був представником "Динамо" і співробітником Росгвардіі, а його дружина з ЦСКА - військовослужбовиця Міноборони.

Додамо, що 30-річний Сергій Біда на Олімпіаді-2020 завоював срібло в командному турнірі шпажистів. Також він є триразовим чемпіоном Європи в командних змаганнях (2017-2019), дворазовим призером чемпіонатів світу, чемпіоном світу серед юніорів (2012) і дворазовим переможцем Всесвітньої Універсіади в Тайбеї (2017). Його дружина Віолетта - командна чемпіонка Європи та віце-чемпіонка світу з фехтування (2019). Вона також брала участь у фехтуванні на Олімпіаді-2020 в Токіо.

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