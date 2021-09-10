За титул позмагаються представниці Канади та Великобританії.

Несподіваний результат трапився у півфіналах жіночого турніру в одиночному розряді на US Open.

У першому матчі за путівку до фіналу боролися кривдниця українки Еліни Світоліної Лейла Анні Фернандес (Канада, WTA №73) і друга ракетка світу - білоруска Аріна Соболенко. Звитягу неочікувано здобула 19-річна Фернандес. З рахунком 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 перемогу відсвяткувала представниця Канади.

Фернандес взагалі на цьому турнірі творить шалені речі: вона вибила зі змагань чинну володарку трофею US Open Наомі Осаку, а потім здолала екс-першу ракетку світу Анжелік Кербер.

В іншому півфіналі Марія Саккарі (Греція, WTA №18) поступилася Еммі Радукану (Великобританія, WTA №150). 18-річна Радукану обіграла Саккарі у двох партіях - 6:1, 6:4.

На цьому US Open Радукану ще не програла жодного сету, а стартувала вона взагалі з кваліфікації. Емма стала першою в історії, хто з кваліфікації турніру Великого шолому зміг дістатися аж до фіналу. Такого раніше не було ані серед чоловіків, ані серед жінок - безпрецендентний випадок.

Фінал жіночого турніру запланований на 11 вересня.

Україна на US Open: головне

Даяна Ястремська вперше за три роки не змогла подолати перше коло на US Open. Також у першому колі турнір покинула Марта Костюк. Світоліна поступилася вже вищезгаданій Фернандес.

Ангеліна Калініна пройшла до другого кола, де поступилася екс-першій ракетці світу.

Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.

Автор: Артем Будрін