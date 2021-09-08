Українка несподівано покинула турнір "Великого шолому".

Еліна Світоліна (№5 WTA) не змогла пробитися до півфіналу US Open. В 1/4 фіналу турніру "Великого шолома" 26-річна українка поступилася представниці Канади Лейлі Фернандес, яка зараз обіймає у світовому рейтингу 73-ю позицію.

Гра тривала майже дві з половиною години. В цьому запеклому протистоянні суперниці обмінялися перемогами 6:3 в перших двох сетах, а вирішальна третя партія затягнулася аж до тай-брейку, де сильнішою виявилася 19-річна Фернандес.

Еліна Світоліна (Україна) - Лейла Фернандес (Канада) - 3:6, 6:3, 6:7(5)

Це був восьмий чвертьфінал Світоліної на турнірах Великого шолома і шоста поразка. На Відкритому чемпіонаті США (US Open) найвищим досягненням Еліни залишається вихід до півфіналу у 2019 році.

За вихід до фіналу Фернандес буде сперечатися з переможницею пари Барбора Крейчикова з Чехії (№9 WTA) - Аріна Соболенко з Білорусі (№2 WTA).

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Україна на US Open: головне

Даяна Ястремська вперше за три роки не змогла подолати перше коло на US Open. Також у першому колі турнір покинула Марта Костюк.

Ангеліна Калініна пройшла до другого кола, де поступилася екс-першій ракетці світу.

Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.

Автор: Артем Будрін