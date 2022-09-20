Кремлівський диктатор є великим шанувальником дзюдо.

Президент Федерації дзюдо Росії (ФДР) Василь Анісімов повідомив, що національна команда РФ пропустить майбутній чемпіонат світу-2022.

"У чемпіонаті світу ми участі не візьмемо. Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) стосується всіх російських спортсменів, не лише збірної Росії з дзюдо", – сказав Анісімов для російських ЗМІ.

Президент Федерації дзюдо України повідомляв, що була інформація про готовність Міжнародної федерації допустити росіян до ЧС під нейтральним прапором. У такому випадку наша команда була готова бойкотувати цей турнір.

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ЧС з дзюдо пройде з 6 по 13 жовтня в Ташкенті (Узбекистан).

Як писав УНІАН, у липні цього року Європейський союз дзюдо (EJU) продовжив відсторонення російських і білоруських спортсменів від змагань під своєю егідою.

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