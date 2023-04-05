До участі в змаганнях будуть допущені тільки ті спортсмени, які виконають вимоги МОК.

Виконавчий комітет Об'єднаного світу боротьби (UWW) прийняв рішення допустити російських і білоруських борців до участі в міжнародних змаганнях.

Згідно з рішенням виконкому, спортсмени з РФ і Білорусі будуть допущені до міжнародних турнірів під егідою організації при дотриманні рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК), повідомляє офіційний сайт UWW.

"В цілому виконком одноголосно прийняв рішення про допуск до змагань борців з Росії та Білорусі на умовах участі, встановлених МОК", - йдеться в заяві.

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Також повідомляється, що виконком UWW запропонував МОК пом'якшити критерії, що дозволяють російським і білоруським спортсменам брати участь в міжнародних змаганнях, особливо щодо спортсменів, які працюють за контрактом з військовими організаціями.

Крім того, виконком UWW дозволив борцям країн-агресорів у віковій категорії 15-17 років виступати в якості нейтральних спортсменів на міжнародних турнірах без перевірки на предмет зв'язку з військовими організаціями.

Нагадаємо, МОК рекомендував міжнародним федераціям допускати російських і білоруських спортсменів до участі в змаганнях в нейтральному статусі і при виконанні ряду вимог. Зокрема, організація закликала не допускати до змагань спортсменів РФ і Білорусі, пов'язаних зі збройними силами та органами безпеки.

Додамо, що напередодні російських фехтувальників не пустили на етап Кубка світу в Польщі, оскільки вони відмовилася підписати декларацію проти війни.

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