Росіяни ставили спортсменам провокативні запитання про російську мову.

В перший же день зимових Олімпійських ігор у Пекіні стався скандал між російськими пропагандистами та дописувачем для українських ЗМІ Лі Ріні.

Деталі скандалу у Facebook повідомив президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський.

Суперечка спалахнула після того, як Ріні зробив росіянам зауваження, що ті ставлять українським фігуристам Софії Голіченко та Артему Даренському провокативні запитання про російську мову.

"Після трьох запитань наш журналіст звернув увагу росіянину, що той один за одним ставить запитання провокативного характеру : "Чи заборонено нашим атлетам спілкуватися російською?", "Чи правда, що не можна спілкуватися з російськими атлетами?". Натомість наш журналіст логічно запитав колегу: "Чи не варто у цій мікс-зоні спілкуватися про фігурне катання?" Видно, не сподобалося зауваження. Але журналістська етика на спортивних подіях - річ відома. Чи нам зараз у відповідь засипати російських атлетів питаннями про допінг і військову агресію Росії?" – поцікавився Гливинський.

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За його словами, росіяни були готові до такого розвитку подій і знімали все на камеру.

"На відео чітко чути англомовні матюки у бік українського журналіста, як і видно те, що наш колега вирішив не відповідати на нікчемну поведінку цього, з дозволу сказати, представника ЗМІ, який вже не вперше порушив і журналістську, і загальнолюдську етику", – зауважив він.

Конфлікт закінчився без загострень, росіянин пішов геть, уточнив Гливинський.

Україна з приводу поведінки російських ЗМІ звернеться до Міжнародної Асоціації спортивної преси AIPS.

Деталі "інтерв’ю" українських спортсменів росЗМІ

Тренерка фігуристів Голіченко і Даренського Лілія Батутіна напередодні поскаржилась на дії росЗМІ, які опублікували "інтерв’ю" з її спортсменами, назвавши росіян "гівнюками".

За словами жінки, російський пропагандист проштовхнувся до фігуристів, перебивши українського журналіста, і поставив їм питання, чи спілкуються вони з іншими збірними.

"Які ж мерзотники, фу! Мої спортсмени не давали ніякого інтерв’ю! Тільки нашому журналісту, який був в українській формі і спілкувався з ними українською! А на запитання з боку російського журналіста, який вліз у розмову, чи спілкуються вони з командою ОКР (російською – ред.), вони відповіли: ми намагаємося не спілкуватися зараз з жодними командами через коронавірус. Все, що потрібно знати про підлість російських ЗМІ. Гидко, противно. Як можна так із дітьми? Гівнюки", – висловилась Батутіна.

В коментарі російському "Спорт-экспресс" Софія Голіченко та Артем Даренський заявили, що їм не забороняли спілкуватися російською на Олімпіаді в Пекіні.

Також росіяни допитувалися про "заборону" говорити російською в українських фігуристів Олександри Назарової та Максима Нікітіна.

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