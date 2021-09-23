Білял Махов отримав золоту нагороду Олімпіади після дискваліфікації інших спортсменів, але тепер дискваліфікований сам.

Олімпійський чемпіон з вільної боротьби з РФ Білял Махов отримав чотири роки дискваліфікації через допінг.

Про це повідомив сайт РУСАДА.

У лютому 2020 року борець здав позитивну допінг-пробу на гормон росту.

Дискваліфікація Махова буде відраховуватися з січня 2020 року.

Курйозності ситуації додає те, що в 2020 році Махов отримав золоту медаль Олімпіади-2012 завдяки дискваліфікації двох інших спортсменів, які попалися на допінгу. Після повторної перевірки допінг-проб заборонені речовини були виявлені у чемпіона Артура Таймазова з Узбекистану і фіналіста Давида Модзманішвілі з Грузії, якому росіянин програв у півфіналі. У підсумку через вісім років замість бронзи Махову дісталося золото.

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Цю золоту медаль у Махова не відберуть, оскільки на допінгу він попався у 2020 році, а не в 2012-му, коли виступав на Олімпіаді в Лондоні.

Допінг у російських спортсменів: останні новини

Російський тріатлоніст, який виступав на Олімпіаді в Токіо, попався на одному з найсерйозніших видів допінгу. Варто відзначити, що навіть з допінгом він зайняв в Токіо лише 43-е місце.

Перед Іграми в Токіо були дискваліфіковані два російських веслярі, які через це не поїхали на Олімпіаду.

Автор: Антон Дудар