Російський тріатлоніст попався на вживанні ЕПО - допінгу, який не можна прийняти випадково.

Російський тріатлоніст Ігор Полянський, який брав участь в Олімпійських іграх в Токіо, попався на допінгу.

Допінг-тест росіянина дав позитивний результат на рекомбінантний еритропоетин (рЕПО), повідомляється на офіційному сайті Міжнародного союзу тріатлону.

Повідомляється, що Полянський здав пробу 21 липня 2021 року, перебуваючи на зборі під час підготовки до Олімпіади.

На даний момент росіянин відсторонений від змагань. Він може оскаржити відсторонення і запросити розтин допінг-проби Б.

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На Олімпіаді-2020 Полянський посів 43-е місце в індивідуальних змаганнях та 14-е місце у складі команди ОКР.

Варто відзначити, що ЕПО (еритропоетин) вважається одним з найсерйозніших видів допінгу, який не може потрапити в організм випадковим чином.

ОКР на Олімпіаді в Токіо

Росія була покарана за махінації з допінг-пробами в Московській антидопінгової лабораторії і в Токіо змагалася без прапора, гімну, а також під назвою ОКР (Олімпійський комітет Росії).

У медальному заліку ігор команда ОКР посіла п'яте місце, завоювавши 20 золотих, 28 срібних і 23 бронзові медалі.

Автор: Антон Дудар