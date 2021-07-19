Російські веслярі попалися на вживанні мельдонію.

Російські веслярі Микита Моргачов та Павло Сорін здали позитивні тести на допінг і були відсторонені від змагань перед Олімпіадою-2020.

Про це повідомляє World Rowing.

Про те, що в допінг-пробах Моргачова і Соріна був виявлений мельдоній, стало відомо 7 липня. Тепер же розтин допінг-проби Б в обох спортсменів також показав позитивний результат.

У підсумку Федерації гребного спорту Росії довелося зняти парну четвірку з Олімпіади. Там порахували, що двоє запасних не готові замінити Моргачова і Соріна.

Читайте такожУкраїнський боксер через допінг втратив олімпійську ліцензію і не поїде до Токіо

Місце російської команди на Олімпіаді займе екіпаж з Литви.

Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков, коментуючи для ТАСС дану ситуацію, підкреслив, що цей випадок "негативно вплинув на імідж російського спорту".

При цьому він запропонував заборонити в Росії рекламу мельдонію:

"Більше 40 осіб зараз відбувають покарання саме через мельдоній, який, на мою думку, є абсолютно марним для підготовки російських спортсменів. Думаю, потрібно заборонити його активну рекламу".

Росія на Олімпіаді в Токіо: що відомо

У грудні минулого року Спортивний арбітражний суд прийняв рішення на два роки відсторонити Росію від участі в міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу, у зв'язку з підміною допінг-проб у Московській антидопінговій лабораторії.

На Олімпіаді в Токіо росіяни, таким чином, братимуть участь без свого прапора і гімну.

Російські спортсмени виступатимуть під прапором ОКР, а замість гімну РФ звучатиме перший концерт Петра Чайковського.

Перед Олімпіадою російським олімпійцям пояснили, як відповідати на "провокаційні" питання - про Крим, Донбас, допінг та інші.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар