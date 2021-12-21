WADA випустило звіт за 2019 рік.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) опублікувало звіт про кількість порушень антидопінгових правил у 2019 році.

Рейтинг, опублікований на офіційному сайті WADA, очолила Росія.

За підсумками 2019 року було зафіксовано 167 порушень з боку представників РФ. Найбільшу кількість порушень виявили в легкій атлетиці (35), важкій атлетиці (21) і паверліфтингу (14).

До трійки лідерів за кількістю антидопінгових порушень також увійшли Італія (157) та Індія (152).

В України - 46 порушень за рік, вона посіла в рейтингу десяте місце.

Всього в 2019 році було зареєстровано 1914 порушень - попалися представники 117 країн у 89 видах спорту.

"Число порушень зросло на 34% в порівнянні з 2018 роком, і це один з найбільш важливих аспектів. Багато з них були визначені на основі доказів, зібраних за допомогою розвідувальних даних і розслідувань", - наголошується в заяві гендиректора WADA Олів'є Нігглі.

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