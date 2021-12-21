Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) опублікувало звіт про кількість порушень антидопінгових правил у 2019 році.
Рейтинг, опублікований на офіційному сайті WADA, очолила Росія.
За підсумками 2019 року було зафіксовано 167 порушень з боку представників РФ. Найбільшу кількість порушень виявили в легкій атлетиці (35), важкій атлетиці (21) і паверліфтингу (14).
До трійки лідерів за кількістю антидопінгових порушень також увійшли Італія (157) та Індія (152).
В України - 46 порушень за рік, вона посіла в рейтингу десяте місце.
Всього в 2019 році було зареєстровано 1914 порушень - попалися представники 117 країн у 89 видах спорту.
"Число порушень зросло на 34% в порівнянні з 2018 роком, і це один з найбільш важливих аспектів. Багато з них були визначені на основі доказів, зібраних за допомогою розвідувальних даних і розслідувань", - наголошується в заяві гендиректора WADA Олів'є Нігглі.
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Відсторонення Росії від міжнародних турнірів: головне
- Спортивний арбітражний суд Лозанни рішенням від 17 грудня 2020 року на два роки відсторонив Росію від участі в міжнародних змаганнях, включаючи Олімпіади та ЧС, у зв'язку з підміною допінг-проб Московською антидопінговою лабораторією.
- Спочатку 9 грудня 2019 року WADA відсторонило Росію на чотири роки, але CAS, зберігши відсторонення в силі, скоротив термін дискваліфікації.
- Президент WADA прокоментував відсторонення Росії, заявивши, що "вони продовжили шлях обману".
У січні 2020 року Московська антидопінгова лабораторія була позбавлена ліцензії.