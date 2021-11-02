Ігор Главан підтвердив, що були порушення при зборі допінг-проб.

Український легкоатлет Ігор Главан підтвердив, що Національний антидопінговий центр України заздалегідь повідомляв спортсменів про збирання допінг-проб і таким чином грубо порушував регламентовані норми.

Главана цитує Сurrenttime.

"Я можу сказати, що це правда. Почалося це з 2017 року у нас, я це знаю за своїм видом - спортивною ходьбою, коли до нас прийшов старшим тренером Денис Тобіас. Він неодноразово дзвонив, попереджав, що буде допінг-контроль, куди треба приїхати. Навіть коли ми були на закордонних зборах, він збирав спортсменів, тренерів і попереджав, що після приїзду додому треба буде здати допінг-контроль, кому треба здати, куди треба приїхати - ось так це було", - сказав Главан.

"При цьому якщо WADA брала аналізи, то ніколи нікого ніхто не попереджав, вони приїжджали як треба. Вони просто дзвонять тобі вранці і кажуть: "Ось допінг-контроль". А щодо національного допінг-контролю - то таке відбувалося".

"Навіть цього року, коли ми були на зборах у Кончі-Заспі у травні, нас попереджали про перевірки. Той самий старший тренер Тобіас дзвонив чи навіть на зборах говорив, що "Ось, треба здати дві проби або одну - приїде національний допінг-контроль". Він казав, кому треба здати, прізвища і що треба здати".

"Є такий Романчук, він теж у Федерації працює, він за видами, пов'язаними з витривалістю, по-моєму, головний. Наприклад, якщо Тобіас дзвонив тільки тим, хто тренується зі спортивної ходьби, то Романчук дзвонив багатьом і говорив, кому куди треба поїхати здавати допінг-контроль. Я чув це від спортсменів неодноразово".

"Коли ми були на зборах у Кончі-Заспі, навіть хлопці-марафонці приїжджали за дзвінком Романчука для того, щоб здати допінг-контроль Національному антидопінговому центру. Нам старший тренер казав: "Вам треба здати дві допінг-проби". Потім, коли ми здавали дві допінг-проби, нас уже ті ж допінг-офіцери попереджали: "Хлопці, там за день чи через два ми знову приїдемо, будьте готові здавати допінг-контроль".

"Деякі спортсмени обурювалися, питали, чому так. А що як хтось когось захоче підставити? Щось зробить чи підсипле препарат у ту ж їжу чи у воду? Для деяких спортсменів було неприємно чути, що їх попереджали, коли приїдуть контролери. Навіть мені спортсмени говорили: "Ігорю, а це правильно?" Я казав: "Ні, це неправильно, це порушення, про це треба говорити і писати".

"Але кому ми можемо написати? Якщо навіть цей Національний антидопінговий центр пропагує таке. Але ми зараз розуміємо, що це все було пов'язано одним ланцюжком. І я зараз просто розумію, що НАДЦУ повідомляв це у Федерацію чи старшим тренерам, а вони потім це говорили вже далі ланцюжком, і це доходило потім спортсменам".

"Чому вони це робили, для чого - для мене це незрозуміло. Я знав завжди, що це порушення, але для чого вони це роблять - не знаю", - підсумував Главан.

Україну звинуватили в порушенні антидопінгових правил: подробиці

Всесвітнє антидопінгове агентство провело розслідування під назвою "Операція Геркулес", яке стартувало ще в 2019 році.

В ході вивчення матеріалів справи було виявлено, що НАДЦУ з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб, що є порушенням антидопінгових правил.

За підсумками розслідування WADA винесе вердикт щодо України.

Після звинувачень WADA два керівники НАДЦУ пішли у відставку.

Президент WADA запропонував провести Україні коригувальні заходи.

Автор: Артем Будрін