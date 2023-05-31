Українська тенісистка вдруге за тиждень зіграє проти росіянки Анни Блінкової.

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна дізналася ім'я своєї наступної суперниці на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2023.

В 1/16 фіналу турніру екс-перша ракетка України зіграє проти російської тенісистки Анни Блінкової.

Представниці країни-агресора у другому раунді перемогла француженку Каролін Гарсію.

Відео дня

Ролан Гаррос-2023. 1/32 фіналу

Каролін Гарсія (Франція) - Анна Блінкова - 6:4, 3:6, 5:7

Варто відзначити, що Еліна Світоліна і Анна Блінкова зустрічалися тільки один раз. Тиждень тому українка розгромила представницю країни-терориста у фіналі турніру в Страсбурзі в двох сетах з рахунком 6:2, 6:3.

Нагадаємо, Еліна Світоліна у другому раунді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу здобула вольову перемогу в поєдинку проти Сторм Хантер з Австралії.

Додамо, що найкращим результатом української тенісистки на ґрунтовому мейджорі є 1/4 фіналу у 2015, 2017 та 2020 роках.

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