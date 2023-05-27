Українська тенісистка зіграє у фіналі тенісного турніру WTA вперше з 2021 року.

У п'ятницю, 26 травня, українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла француженку Клару Бюрель у півфіналі турніру серії WTA 250 у Страсбурзі.

Екс-перша ракетка України прокоментувала свою перемогу і вихід у фінал престижного турніру.

"Однозначно, це була важка битва, Клара грала дуже добре. Було дуже складно, я програвала 1-4 у другому сеті, були проблеми в грі, і треба віддати належне Кларі, тому що вона зіграла чудовий матч.

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Я знала, що вона добре використовує укорочені. Я намагалася дістатися до кожного м'яча, але іноді ти просто повинен поаплодувати суперниці за її майстерність і рухатися далі. Я намагалася виграти якомога більше очок і в підсумку перемогла.

Мені знадобилося дуже багато зусиль, щоб виграти цей матч. Треба було боротися, і я залишила на корті всі сили. На трибунах було багато вболівальників, тому я намагалася показати хороший теніс. Мені було трохи соромно через свій рівень, я намагалася трохи підняти його, показати найкращий теніс. Я знала, що глядачі вболіватимуть за Клару, але спасибі вам за те, що ви і мене підтримували теж.

Як би я оцінила цей матч? За боротьбу я б поставила собі 10, а за сам виступ, враховуючи нестабільну гру, - тверду 6. Сподіваюся, що завтра мій теніс буде кращим, і ви вболіватимете за мене трохи більше. Звичайно, я рада бути у фіналі, особливо на цьому турнірі.

Я зіграла багато турнірів за свою кар'єру і мені сподобалося виступати тут. Я вдячна організаторам, що вони надали мені wild card і дали можливість повернутися сюди. Тепер попереду ще один фінал, я постараюся підготуватися і бути готовою до боротьби", - наводить слова Світоліної btu.org.ua.

Нагадаємо, Еліна Світоліна зіграла свій перший матч після декретної відпустки в квітні цього року. У жовтні 2022 року українська тенісистка вперше стала мамою. Спортсменка народила доньку від французького тенісиста Гаеля Монфіса. Її назвали Скай.

У фіналі турніру в Страсбурзі екс-перша ракетка України зіграє з росіянкою Анною Блінковою. Для Еліни це буде перший фінал з серпня 2021 року. Тоді вона виграла трофей на хардовому турнірі WTA 250 в Чикаго.

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