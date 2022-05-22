На Відкритому чемпіонаті Франції виступлять п'ять українських тенісисток.

Чотири українські тенісистки здобули перших суперниць у парному розряді Відкритого чемпіонату Франції.

Ангеліна Калініна зіграє в дуеті з Беліндою Бенчіч зі Швейцарії. Їх суперницями в стартовому раунді Ролан Гаррос стануть Олена Большова з Іспанії і Марі Боузкова з Чехії.

Марта Костюк разом з представницею Румунії Оленою Габріелою Русе в першому колі зіграє проти Магді Лінетт з Польщі і Бернарди Пери з США.

Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії зустрінеться з французьким дуетом у складі Еліксан Лешемії і Армоні Тан.

Надія Кіченок з Ралукою Олару з Румунії на старті турніру зіграє проти швейцарського дуету Вікторії Голубич і Жиль Тайхманн.

Крім того, українки Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Марта Костюк дізналися, з ким зіграють у першому колі основної сітки одиночного розряду Ролан Гаррос.

Ястремська в першому раунді турніру Великого шолома зустрінеться з представницею США Елісон Ріск. У квітні українка програла американці в рамках матчу між збірними України і США в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Ястремська втретє виступить на Ролан Гаррос.

Калініна вдруге зіграє в основній сітці турніру і на старті зіграє з однією з переможниць кваліфікаційного раунду.

Костюк зустрінеться з представницею Єгипту Майяр Шериф. Це буде перше очне протистояння тенісисток. Костюк третій рік поспіль візьме участь в основі турніру.

Ролан Гаррос - турнір Великого шолома на грунтовому покритті. Минулого року перемогу на змаганнях здобули серед чоловіків серб Новак Джоковіч, а серед жінок - чешка Барбора Крейчикова.

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