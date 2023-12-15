Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який прийшов до фінішу 22-м.

У п'ятницю, 15 грудня, у швейцарському Ленцерхайде пройшов чоловічий спринт в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобув німецький біатлоніст Бенедикт Долль, який по ходу гонки не допустив жодної помилки на вогневих рубежах. Друге місце з відставанням від лідера в 5,4 секунди зайняв представник Норвегії Йоханнес Бо. Третім фінішував німець Філіп Наврат.

Україну в гонці представляли: Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

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Кращим серед українців став Дмитро Підручний, який завершив гонку 22-м.

Кубок світу з біатлону. Ленцерхайде. Спринт. Чоловіки

1. Бенедикт Долль (Німеччина) - 23.15,8 (0+0)

2. Йоханнес Бо (Німеччина) - 5,4 (1 + 0)

3. Філіп Наврат (Німеччина) - 36,8 (1 + 0)

4. Стурла Гольм Легрейд ( Норвегія) - 39,1 (0 + 0)

4. Філіп Горн (Німеччина) - 39,1 (1 + 0)

6. Йоханнес Кюн (Німеччина) - 44,3 (0 + 0)

...

22. Дмитро Підручний (Україна) - 1.29,3 (1+1)

44. Артем Прима (Україна) - 2.18,1 (1+1)

45. Тарас Лесюк (Україна) - 2.24,9 (0+1)

63. Артем Тищенко (Україна) - 2.50,1 (1+0)

78. Антон Дудченко (Україна) - 3.38,3 (3+1)

Нагадаємо, третій етап Кубка світу з біатлону в швейцарському Ленцерхайді стартував 14 грудня і триватиме до 17 грудня. У перший день змагань провели жіночий спринт, переможницею якого стала представниця Франції Жюстін Бреза-Буше. Найкращий результат серед українських біатлоністок показала Анастасія Меркушина, яка прийшла до фінішу 16-ю.

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